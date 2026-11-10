Estos son los servicios mínimos en Navarra por la huelga general del 11N

Los hospitales garantizarán el funcionamiento completo de las urgencias, las unidades de cuidados intensivos, las áreas de partos y las intervenciones quirúrgicas urgentes. También se mantendrán los tratamientos de hemodiálisis, oncología y radioterapia, así como la atención a pacientes hospitalizados y otros tratamientos que requieren continuidad. Por su parte, la actividad ordinaria de intervenciones quirúrgicas o consultas podrá mantenerse hasta el 60 % de su capacidad logística.

En Atención Primaria se garantizará, por cada cinco puestos de trabajo o fracción y en cada turno, la presencia de un profesional de Medicina de Familia, Pediatría, Enfermería y Admisión en cada zona básica de salud.

Los servicios de atención continuada y las urgencias extrahospitalarias mantendrán el 100 % de su actividad habitual.

En los centros de salud mental se garantizará, como promedio, al menos el 40 % de la plantilla dedicada a consultas.