Estos son los servicios mínimos en Navarra por la huelga general del 11N
El Gobierno de Navarra ha establecido los servicios mínimos que deberán garantizarse durante la huelga general convocada para este miércoles, 11 de noviembre, en la Administración foral y sus organismos autónomos, con el objetivo de mantener la atención esencial en ámbitos como la sanidad, la educación, los servicios sociales, las emergencias y la justicia.
En áreas como Salud, Educación, Derechos Sociales, Protección Civil, Bomberos y Justicia, entre otras, se han establecido los servicios mínimos para garantizar el funcionamiento de los servicios esenciales. Por su parte, en los servicios administrativos, la pauta general ha sido garantizar la actividad en los puntos de atención ciudadana.
Salud
Los hospitales garantizarán el funcionamiento completo de las urgencias, las unidades de cuidados intensivos, las áreas de partos y las intervenciones quirúrgicas urgentes. También se mantendrán los tratamientos de hemodiálisis, oncología y radioterapia, así como la atención a pacientes hospitalizados y otros tratamientos que requieren continuidad. Por su parte, la actividad ordinaria de intervenciones quirúrgicas o consultas podrá mantenerse hasta el 60 % de su capacidad logística.
En Atención Primaria se garantizará, por cada cinco puestos de trabajo o fracción y en cada turno, la presencia de un profesional de Medicina de Familia, Pediatría, Enfermería y Admisión en cada zona básica de salud.
Los servicios de atención continuada y las urgencias extrahospitalarias mantendrán el 100 % de su actividad habitual.
En los centros de salud mental se garantizará, como promedio, al menos el 40 % de la plantilla dedicada a consultas.
Educación
En los centros educativos públicos y privados concertados de enseñanza no universitaria, los servicios mínimos incluirán a las personas responsables de la dirección y la jefatura de estudios.
Además, se establece un docente por cada tres unidades o fracción en Educación Infantil y Primaria, y uno por cada cuatro unidades o fracción en Secundaria Obligatoria y Formación Profesional Básica.
En las escuelas infantiles dependientes del Departamento de Educación deberá permanecer un educador por cada dos unidades o fracción, junto con personal de dirección, cocina y limpieza.
Emergencias
En SOS Navarra se garantizará la presencia de siete operadores auxiliares de coordinación en el turno de mañana, ocho en el de tarde y cuatro durante la noche, además del personal responsable de la coordinación.
El Servicio de Bomberos contará con un mínimo de once efectivos entre cabos y bomberos en el parque de Cordovilla, siete en Trinitarios de Pamplona, cinco en Tudela y cuatro en cada uno de los restantes parques incluidos en la resolución. A estos efectivos se sumarán los mandos establecidos y dos integrantes del Grupo de Rescate Técnico.
Justicia
En el ámbito de la justicia se mantendrán servicios esenciales de atención ciudadana, asistencia a víctimas, medicina legal y mantenimiento.