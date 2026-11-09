Arranca la instalación del acelerador de protones en Donostia, una de las tecnologías más avanzadas del mundo contra el cáncer

Osakidetza empezará a instalar este martes el ciclotrón de la Unidad de Protonterapia del Hospital Universitario de Donostia, un hito “histórico”, según han subrayado desde el Departamento de Salud, que acerca a los pacientes oncológicos “una de las tecnologías más avanzadas del mundo”.

Mediante esta máquina, los pacientes podrán recibir tratamientos “más precisos y seguros”, y especialmente se beneficiarán los pacientes pediátricos y las personas con tumores complejos.

El ciclotrón, de 46 toneladas, es el corazón del responsable de generar y acelerar los protones que permitirán administrar los tratamientos, y la llegada de esta máquina representa “un avance fundamental” hacia la puesta en marcha de la Unidad de Protonterapia de Euskadi, que prevé atender a sus primeros pacientes en enero de 2028.

Las piezas, que ya se encuentran en el Puerto de Bilbao, serán trasladadas esta madrugada hasta el nuevo edificio en construcción en el Hospital Universitario de Donostia. Lo harán mediante transporte especial y, luego, será izado y descendido de forma controlada hasta el búnker construido específicamente por Osakidetza para albergar el acelerador de protones.

La protonterapia está especialmente indicada para determinados tumores pediátricos y para tumores complejos en adultos en los que resulta prioritario minimizar la irradiación de órganos sanos.