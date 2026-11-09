El incendio de Zaldibia ha arrasado ya 80 hectáreas

Un total de 26 bomberos de tres parques, más cuatro guardas forestales y otros cinco técnicos especialistas, trabajan en la extinción del incendio forestal de Zaldibia, que ya ha quemado 80 hectáreas de terreno.



Según ha informado la Diputación Foral de Gipuzkoa, el fuego se extiende hacia la zona norte y zona sur-este y continúan las labores de extinción. Por su parte, el incendio de Olaberria ya está controlado y, en este caso, en total han ardido 0,5 hectáreas.



En Zaldibia continúan trabajando en la extinción 26 bomberos de tres parques más cuatro guardas forestales y otros cinco técnicos especialistas, con seis camiones cisterna y cinco vehículos ligeros.



El Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco ha declarado este lunes la Situación 1 de la Fase de Emergencia del "Plan Especial de Emergencias por Riesgo de Incendios Forestales de Euskadi", ante la evolución del incendio. La decisión se ha adoptado después de que la Diputación haya elevado su Plan de Actuación Foral a la situación operativa 2.



El incendio se ha declarado en una zona arbolada del barrio Aiestaran Erreka de Zaldibia sobre las 02:50 horas. Desde este mediodía, uno de los flancos del incendio se habría descontrolado, lo que podría suponer un riesgo para algunos bienes situados en las proximidades. Por el momento, no ha sido necesario evacuar a ninguna persona y los recursos de extinción se están reorganizando para reforzar los trabajos en la zona afectada.



El Departamento de Seguridad recomienda a la ciudadanía no acercarse a la zona afectada, mantener despejados los accesos para facilitar el trabajo de los servicios de emergencia y seguir en todo momento las indicaciones de la Ertzaintza y de los equipos de extinción.