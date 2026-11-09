La muerte de Amaia Egaña, de 53 años, golpeó con fuerza hace 14 años no solo a Barakaldo, sino a toda la sociedad. Egaña falleció el 9 de noviembre de 2012, al quitarse la vida antes de ser ejecutado su desahucio. Aquella tragedia puso de manifiesto la crudeza de los desalojos. El pueblo salió en masa a la calle para exigir que no se repitiera una situación así, lo que llevó a los agentes sociales y políticos a una profunda reflexión sobre el tema.

El impacto fue inmediato. El Gobierno de España convocó de urgencia un gabinete de crisis. El resultado directo, apenas una semana después del suceso, fue la aprobación del Real Decreto-ley 27/2012, que congelaba durante dos años los desahucios de los colectivos más desfavorecidos. Más tarde llegaron todas las demás normas de protección de vivienda.

Sin embargo, catorce años después, los desahucios no han cesado. Hoy, en este aniversario, agentes sociales y sindicatos se han concentrado frente a los juzgados de Barakaldo para reivindicar su memoria y denunciar que en la Margen Izquierda la situación sigue siendo crítica. Según han señalado desde la plataforma Berri Otxoak, desde aquel fatídico día, 2670 familias han sido desalojados solo en Barakaldo.

La protesta ha puesto sobre la mesa, una vez más, una reivindicación urgente: que el acceso a una vivienda digna sea un derecho real. Por este motivo, y para exigir medidas estructurales, los sindicatos han convocado para este próximo 11 de noviembre una Huelga General en Euskal Herria, situando la emergencia de la vivienda en el centro de la movilización general.