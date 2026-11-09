Osakidetza consolida un sistema de emergencias más público con la integración de las ambulancias medicalizadas de Tolosa, Elgoibar y San Sebastián

El Departamento de Salud ha incorporado al sistema público las ambulancias medicalizadas de Tolosa, Elgoibar y San Sebastián. La publificación ha supuesto la asunción de los servicios externalizados y la subrogación del personal que los prestaba, garantizando la continuidad asistencial.



Así, Osakidetza ha creado 35 plazas para reforzar el servicio: 10 facultativos de Emergencias, 10 profesionales de Enfermería y 15 conductores de vehículo de emergencias. Con la integración de las tres ambulancias medicalizadas, el sistema de soporte vital avanzado de Gipuzkoa está gestionado al 100% por Emergentziak Osakidetza.



El consejero de Salud del Gobierno Vasco, Alberto Martínez, ha comparecido este lunes en la Comisión de Salud del Parlamento Vasco, acompañado por la directora general de Osakidetza, Lore Bilbao, y la directora de Personas y Talento de Osakidetza, Josune Retegi, para explicar en detalle la ejecución de la publificación de las ambulancias medicalizadas de Tolosa, Elgoibar y San Sebastián.

"El sistema público de salud en Euskadi es hoy más público que hace dos años", ha afirmado el consejero, quien ha destacado que la publificación de las ambulancias forma parte de "un conjunto más amplio de avances en el fortalecimiento" de Osakidetza.

Junto a la publificación de las ambulancias medicalizadas, el Departamento de Salud ha destacado otros avances en la ampliación de la gestión pública de servicios sanitarios entre los que están la integración plena de Onkologikoa en Osakidetza, que ha supuesto la incorporación de recursos humanos, técnicos, instrumentales y de sistemas de funcionamiento.





