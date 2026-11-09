Osakidetzak larrialdi sistema publikoagoa finkatu du, Tolosako, Elgoibarko eta Donostiako anbulantzia medikalizatuak integratuta
Osakidetzak 35 plaza sortu ditu zerbitzua indartzeko: larrialdietako 10 fakultatibo, erizaintzako 10 profesional eta larrialdietako ibilgailuetako 15 gidari. Hiru anbulantzia medikalizatu integraturik, Gipuzkoako bizi euskarri aurreratuko sistemaren % 100 kudeatuko du Osakidetzak.
Osasun Sailak Tolosako, Elgoibarko eta Donostiako anbulantzia medikalizatuak sistema publikoan sartu ditu. Kanpoko enpresek ematen zituzten zerbitzuak publiko egin ditu, beraz.
Horrela, langileak subrogatuta, Osakidetzak 35 plaza sortu ditu zerbitzua indartzeko: larrialdietako 10 fakultatibo, erizaintzako 10 profesional eta larrialdietako ibilgailuetako 15 gidari. Hiru anbulantzia medikalizatu integraturik, Gipuzkoako bizi euskarri aurreratuko sistemaren % 100 kudeatuko du Osakidetzak.
Eusko Jaurlaritzako Osasun sailburu Alberto Martinezek agerraldia egin du gaur Eusko Legebiltzarreko Osasun Batzordean, Lore Bilbao Osakidetzaren zuzendari nagusiarekin eta Josune Retegi Osakidetzako Pertsonen eta Talentuaren zuzendariarekin batera, Tolosako, Elgoibarko eta Donostiako anbulantzia medikalizatuen publifikazioa zehatz-mehatz azaltzeko.
"Euskadiko osasun sistema publikoa duela bi urte baino publikoagoa da gaur egun", adierazi du sailburuak.
Anbulantzia medikalizatuen zerbitzuaren publifikazioarekin batera, Osasun Sailak beste aurrerapen batzuk nabarmendu ditu osasun zerbitzuen kudeaketa publikoa zabaltzeko; besteak beste, Onkologikoa Osakidetzan erabat integratzea. Horren ondorioz, giza baliabideak, baliabide teknikoak, instrumentalak eta funtzionamendu sistemak txertatu dira.