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Martin Baron "The Washington Post" egunkariaren zuzendari ohia: "Desinformazioa arrisku handia da Demokraziarako"
Spotlight filmean kontatutako Elizako sexu-abusuen inguruko ikerketa bultzatu zuen kazetariak AEBko prentsak Trumpen gobernuaren aldetik jasaten dituen presioak aztertu ditu Arantza Ruizekin. Kazetaritzak gaur egun dituen erronkez ere hitz egin du, hala nola adimen artifizialaz, albiste faltsuez eta polarizazioaz. Azaroaren 11n, ETBko 12 minutos saioan emitituko duten solasaldiaren aurrerapena da hau.
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