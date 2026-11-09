"12 MINUTOS" SAIOA

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Martin Baron "The Washington Post" egunkariaren zuzendari ohia: "Desinformazioa arrisku handia da Demokraziarako"

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Spotlight filmean kontatutako Elizako sexu-abusuen inguruko ikerketa bultzatu zuen kazetariak AEBko prentsak Trumpen gobernuaren aldetik jasaten dituen presioak aztertu ditu Arantza Ruizekin. Kazetaritzak gaur egun dituen erronkez ere hitz egin du, hala nola adimen artifizialaz, albiste faltsuez eta polarizazioaz. Azaroaren 11n, ETBko 12 minutos saioan emitituko duten solasaldiaren aurrerapena da hau.

Ameriketako Estatu Batuak Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X