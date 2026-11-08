Gastronomia
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Igandeetan, munduko jatetxe onenaren pintxoak denen eskura daude

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Etxebarri erretegian, munduko jatetxerik onenean, Atxondon (Bizkaia), tabernako pintxoak jateko aukera izaten da igandero, 11:00etatik aurrera; jende pilo bat biltzen da beti. Bertara joaten direnek beste motibazio bat dute orain, The World's 50 Best Restaurants zerrendan gorenean dagoen jatetxean jango baitute.

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