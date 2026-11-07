Sute batek hondakin plastikoak kudeatzen dituen enpresa bat kiskali du Bilboko portuan
Suhiltzaileen dozena bat dotazio aritu dira lanean 04:30etik. Suak erretako gunea arrisku handiko produktuekin lan egiten den beste gune baten ondoan dago.
Sute batek hondakin plastikoen enpresa bati eragin dio Bilboko portuan. Suak kiskalita utzi du pabiloia.
Bizkaiko suhiltzaileen hamar bat dotazio sua kontrolpean hartu eta itzaltzeko lanean ari dira 04:30etik. Ertzaintza ere bertaratu da.
Portuko iturrien arabera, su hartu duen pabiloiaren kokapenak alarma handia eragin du inguruan. Izan ere, hondakin plastikoak kudeatzen dituen enpresa horrek oso produktu arriskutsuekin lan egiten duten beste batzuk ditu inguruan.
Segurtasun Sailak esan duenez, oraindik ez dakite zerk piztu duen sua. Hori dela eta, ikerketa abiatu dute gertatutakoa argitzeko.