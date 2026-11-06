Hegazti-gripearen kasu bat eta Newcastleko beste bat atzeman dituzte Euskadiko bi basa-hegaztitan
Nekazaritza Sailak lasaitasun-mezua helarazi die gizarteari eta hegaztien sektoreari, positiboak "basa-faunan soilik" antzeman baitira.
Elikadura, Landa Garapen eta Nekazaritza Sailak baieztatu egin du ostiral honetan hegazti-gripearen kasu bat Portugaleten (Bizkaia), eta Newcastle gaixotasunaren beste bat Donostian, kasu honetan usatortola turkiar batean. Hala ere, adierazi du gaixotasun horiek ez dutela eraginik izan hegazti-ustiategietan.
Algeteko (Madril) Albaitaritza Laborategi Zentralak baieztatu ditu bi positiboak, gaixotasun hauetarako erreferentziazko zentroa baita.
Nekazaritza Sailak lasaitasun-mezua helarazi die gizarteari eta hegaztien sektoreari, positiboak "basa-faunan soilik" antzeman baitira.
Amaia Barredo sailburuak ohar batean adierazi duenez, detekzio horiek agerian uzten dute zaintza-sistemak "behar bezala funtzionatzen duela", eta koordinazioa dagoela basa-faunaren zerbitzuen, foru-aldundien, Neikerren, laborategien, albaitaritza-zerbitzu ofizialen eta Eusko Jaurlaritzako teknikarien artean.
Sailak gogorarazi du ez direla ukitu edo manipulatu behar basa-hegazti gaixoak edo hilak, eta ez zaiela utzi behar etxeko animaliei haiengana hurbiltzen.
Gainera, edozein aurkikuntza 112ra jakinarazi behar dela gogoratu du, non dagoen adieraziz, zerbitzu eskudunek kendu eta aztertu ahal izan dezaten.
Sailak hegaztien sektoreari eskatu dio zaintza mantentzeko eta ustiategietako albaitariekin eta albaitaritza-zerbitzu ofizialekin koordinatzen jarraitzeko.