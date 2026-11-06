Europako Fiskaltzak ikerketa abiatu du abiadura handiko trenaren Madril-Sevilla lineako funtsetan iruzurra egon ote zen argitzeko
EPPOk jakinarazi duenez, ikerketa abiatu dute "Adifen egoitzan, Trenbide Segurtasuneko Estatu Agentzian (AESF) eta Espainiako Kontu Auzitegian".
Europako Fiskaltzak (EPPO) ikerketa abiatu du argitzeko iruzurrik egon ote zen abiadura handiko trenaren Madril-Sevilla linean "segurtasuna, seinaleak eta komunikazio-sistemak berritzeko eta hobetzeko Europako funtsekin" lotuta.
EPPOk jakinarazi duenez, ikerketa abiatu dute "Adifen egoitzan, Trenbide Segurtasuneko Estatu Agentzian (AESF) eta Espainiako Kontu Auzitegian".
Horren esanetan, ikerketa honek Guardia Zibilaren Unitate Zentral Operatiboaren (UCO) laguntza du, eta ex officio hasi dute, Europako Fiskaltzaren ekimenez.
Guardia Zibilaren Unitate Zentral Operatiboa (UCO) zentro horietara joan da ikerketa-lanak egitera, besteak beste, Adifen espedienteak jasotzera, auziaren berri duten iturrien arabera.
Madril-Sevilla abiadura handiko linea horretan Europako funtsen ustezko iruzurrezko erabilerari buruz irekitako bigarren ikerketa da; izan ere, martxoan, Europako erakundeak beste bat abiatu zuen Adamuzen (Kordoba), urtarrilaren 18an 46 hildako utzi zituen ezbeharraren ostean.
Adamuzko istripuaren ondorioz, Europako Fiskaltzak "sinatutako kontratu guztiak eta ezbeharra gertatu zen trenbide-sarearen tarteari dagozkion espedienteen zenbakiak" eskatu zizkion Adifi, Oscar Puente Garraio ministro ohiak sare sozialetan partekatu zuen dokumentuaren arabera.
Puenteren esanetan, "Europako Fiskaltza Adamuzko istripua ikertzen ari da gertatu zenetik". "Europako funtsak tartean dauden kasu guztietan horrela izaten da. Arrazoia edozein dela ere, gaur egun albiste berri bezala kontatzen ari da, baina ez da horrela", gaineratu zuen.