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Hogei bat familiak etxebizitza galtzeko arriskua dute Balmasedan
La Calzada auzoko alokairuko etxebizitzak funts putre baten esku geratu dira, eta maizterrei jakinarazi diete kontratuak amaitzen zaizkienean alde egin beharko dutela. Etxebizitzak erosteko aukera eman diete, baina gehienek ezin diote aurre egin ezarritako prezioari. Bizilagunek konponbide bat eskatzen dute beren etxeetan bizitzen jarraitu ahal izateko.
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