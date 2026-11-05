Etxebizitza
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Hogei bat familiak etxebizitza galtzeko arriskua dute Balmasedan

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

La Calzada auzoko alokairuko etxebizitzak funts putre baten esku geratu dira, eta maizterrei jakinarazi diete kontratuak amaitzen zaizkienean alde egin beharko dutela. Etxebizitzak erosteko aukera eman diete, baina gehienek ezin diote aurre egin ezarritako prezioari. Bizilagunek konponbide bat eskatzen dute beren etxeetan bizitzen jarraitu ahal izateko.

Etxebizitza Balmaseda Gizartea

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