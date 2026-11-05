Zazpi urteko kartzela-zigorra ezarri diote gizon bati, lo zegoen 14 urteko adingabe bat bortxatzeagatik
Erasotzailea alkohola edanda eta drogak hartuta egotea aringarri gisa hartu du Nafarroako Auzitegiak, eta ebatzi du ezin izan dela frogatu erasotzaileak biktimak 14 urte zituela zekiela (horrek zigorra handitzea ekarriko lioke).
Nafarroako Auzitegiko Lehen Atalak 7 urteko kartzela-zigorra ezarri dio, 20 urte zituela, Iruñean 14 urteko adingabe bat bortxatu zuen gizon bati.
Auzitegiak aintzat hartu du intoxikazioaren aringarria, alkohola eta substantzia estupefazienteak kontsumitzeagatik.
Epaiaren kontra helegitea jar daiteke, Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusian. Auzipetua Marokokoa da, eta behin-behineko espetxealdian dago gertakari horiengatik. Espainiatik kanporatuko dute hirugarren gradua edo baldintzapeko askatasuna lortzen duenean, eta ezin izango da 10 urtean itzuli.
Gainera, ezin izango da biktimarekin komunikatu, ezta berarengana hurbildu ere, 300 metro baino gutxiagora, 17 urtez, eta zaintzapeko askatasunaren neurria bete beharko du, askatasunaz gabetzeko 10 urteko zigorraren ondoren betearazi beharrekoa. Erantzukizun zibil gisa, 30.000 euroko kalte-ordaina eman beharko dio eragindako kalte moralagatik.
Gertatutakoaren kontakizuna
Auzitegi Nagusiak jakinarazi duenez, epaitzen ari diren gertakariak 2025eko maiatzaren 25eko goizaldean jazo ziren. Biktimak 14 urte zituen orduan, eta lagun talde batekin atera zen, haietako batek betetzen zituen 18 urteak ospatzera. Bera zen taldeko txikiena, 16 urte baino gutxiago zituen bakarra.
Gaueko une batean, akusatuarekin topo egin zuten. Talde osoa (biktima eta haren lagunak, horien mutil-lagunak, haien lagun bat eta auzipetua) Iturrama auzoko etxabe batera joan ziren. Hara iritsitakoan, eroso jarri ziren. Biktima "hasieran aulki batean geratu zen lo, eta gela batean etzateko eskaintza egin zioten ". Gaueko une batean, auzipetua "ohe berean etzan zen".
Jarraian, epaiak frogatutzat ematen duenez, "gau hartan edandako nekeak eta alkoholak lo zegoela aprobetxatuz", bortxatu egin zuen. Neskak, "une horretan esnatu, baztertu eta azkar altxatu zen, hunkituta eta zorabiatuta".
Auzipetuak "berehala ezer ez kontatzeko erregutu zion eta barkamena eskatu zion; ondoren, gelatik alde egin zuen". Minutu batzuk geroago itzuli zen eta "lo egon zen beste ohe batean etzan zen", ebazpen judizialak jasotzen duenez.
Epaia eman duen auzitegiaren arabera, "ez da egiaztatu erasotzaileak biktimak 14 urte zituela zekienik", eta horrek ezarritako zigorra handitzea ekarriko zukeen.
Bortxaketaren ondorioz, adingabeak antsietate eta depresio sintomak ditu, "kosta egiten zaio gizon baten kontaktu fisikoa onartzea", eta "kultura arabiarreko pertsonekiko nazka sentimenduen arbuioa sentitzen du".
Kondenatuari dagokionez, magistratuek frogatutzat jo dute alkohola eta substantzia estupefazienteak hartu zituela, zehaztu gabeko kopuruetan, eta kopuru horiek "oso modu arinean eragiten ziotela bere gaitasunei".