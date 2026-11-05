FIFAko ordezkariak Bilbon eta Donostian dira egunotan, 2030eko Mundialerako hautagaitza bateratua ebaluatzeko
Euskal erakundeek Bilbo eta Donostia 2030eko Munduko Futbol Txapelketako egoitza bakar gisa aurkeztu zutenetik Nazioarteko Futbol Federazioko (FIFA) ordezkariek Euskal Herrira egiten duten lehen bisita da.
Nazioarteko Futbol Federazioko (FIFA) kideak Euskal Herrian dira egunotan, Bilbok eta Donostiak 2030eko Munduko Txapelketako egoitza izateko baldintzak betetzen dituzten ebaluatzeko.
FIFAko ordezkarien lehen bisita da, euskal erakundeek 2030eko Munduko Futbol Txapelketako partidak hartzeko egoitza baterako proposamena aurkeztuko dutenetik.
Hautagaitzak Bilbok eta Donostiak euskal egoitza bakarra osatzea planteatzen du, San Mames eta Anoeta estadioak direla lehiaketaren eszenatoki. Planteamenduak zelai bakoitzean bi partida jokatzea aurreikusten du.
Atzo, asteazkena, Anoeta, Zubieta, Stadium Gal (Irun) eta Ipuruako (Eibar) instalazioetara joan ziren.
"Eskerrak hiriari eta Realari, Anoetako estadioan egindako lanaldian izandako abegikortasunagatik", adierazi du Espainiako Futbol Federazioaren (RFEF) argitalpenak. Horrekin batera, Donostiako estadioko hainbat argazki eta Irungo Stadium Galeko bat daude, eta horietako batean Jon Insausti Donostiako alkatea ageri da.
Gaur, osteguna, Bizkaiaren txanda izango da.