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Emakume batek aurpegia eta eskuak erre ditu bere etxebizitzako sukaldean izandako leherketa batean, Errenterian
Gertakaria 19:00etan izan da, eta badaezpada, eraikineko solairuko bizilagun guztiak etxetik atera dituzte. Etxera itzuli dira jada.
34 urteko emakume batek erredurak ditu aurpegian eta eskuetan gaur arratsaldean, Errenteriako (Gipuzkoa) Galtzaraborda kaleko 39. zenbakiko bere etxeko sukaldean leherketa bat izan ondoren. Biktima anbulantzian eraman dute Donostia ospitalera, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak jakinarazi duenez.
Gertakaria 19:00etan izan da, eta badaezpada, eraikineko solairuko bizilagun guztiak etxetik atera dituzte. Suhiltzaileak bertaratu dira sugarrak itzaltzera. 21:00ak baino minutu batzuk lehenago bizilagunak etxera itzuli ahal izan dira.
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