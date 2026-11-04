EITB MARATOIA
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EITB Maratoiaren bideoklipa: "Elektrizitatea"

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

EITB Maratoiak aurtengo bideoklipa estreinatu du, berrogeita hamar pertsonaren baino gehiagoren ahotsak eta eskuak elkartuta, Elektrizitatearen erritmoan, bularreko minbiziaren eta ginekologikoaren ikerketaren aldeko korronte handi-handia sortzeko. Barrikako itsaslabarrean, Bizkaian, grabatu dute, Sua Enparantza eta Ylenia Baglietto antzezleekin, Afrika Bibang eta Ariane Vega abeslariekin, Easo abesbatzako kideekin eta elkarteetako boluntarioekin. Jada martxan da BIZUMa (dohaintza solidarioa: 33478).

Minbizia Gizartea

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