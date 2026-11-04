Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.
EITB Maratoiaren bideoklipa: "Elektrizitatea"
EITB Maratoiak aurtengo bideoklipa estreinatu du, berrogeita hamar pertsonaren baino gehiagoren ahotsak eta eskuak elkartuta, Elektrizitatearen erritmoan, bularreko minbiziaren eta ginekologikoaren ikerketaren aldeko korronte handi-handia sortzeko. Barrikako itsaslabarrean, Bizkaian, grabatu dute, Sua Enparantza eta Ylenia Baglietto antzezleekin, Afrika Bibang eta Ariane Vega abeslariekin, Easo abesbatzako kideekin eta elkarteetako boluntarioekin. Jada martxan da BIZUMa (dohaintza solidarioa: 33478).
Zure interesekoa izan daiteke
ZUZENEAN
Duela min.
Horrela eragingo die trafikoari eta oinezkoei Reala-Olympique Lyonnais partidagatik ezarritako segurtasun dispositiboak
ZUZENEAN
Duela min.
Duela 31.500 urteko haitzuloetako lehoi baten hezurdura osoa aurkitu dute Mendaron
ZUZENEAN
Duela min.
Euskalduna jauregia, nazioarteko Eventex sailkapenean lehena
ZUZENEAN
Duela min.
Espainiako Gobernuak 30 milioi euroko laguntzak onartu ditu Urdako tren-istripuaren biktimei laguntzeko
ZUZENEAN
Duela min.
17 lagun identifikatu dituzte Donostian "antolatutako gazte taldeekin lotuta"
ZUZENEAN
Duela min.
Artxandako tunel baten itxiera trafikoa zailtzen ari da Bilbon
ZUZENEAN
Duela min.
Bergara, Sopela eta Urduliz etxebizitza gune tentsionatu dira jada
ZUZENEAN
Duela min.
Soleko kanpaldiko kideek salatu dute Poliziak "bortizki" hustu duela plaza
ZUZENEAN
Duela min.
Urdako (Toledo) tren-istripuan hildako 69 pertsonak identifikatu dituzte
Gehiago ikusi