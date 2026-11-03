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Soleko kanpaldiko kideek salatu dute Poliziak "bortizki" hustu duela plaza

Polizia-operazioa "istiluen aurkako unitateek egin dute, Gobernuaren ordezkaritzaren agindupean", etxebizitza eskubidearen aldeko kanpaldiaren antolatzaileek jakinarazi dutenez.

FOTODELDIA MADRID, 31/10/2026.- Personas caminan este sábado junto a la acampada de la Puerta del Sol, en Madrid. La mayoría de las comisiones que han organizado la acampada desde hace más de un mes en defensa del derecho a la vivienda, autodenominadas Acampada 26S, han anunciado su progresiva disolución y la salida de la plaza de sus integrantes con la finalidad de preparar la huelga general del 11 de noviembre. EFE/Fernando Villar
Kanpaldia Solen. Argazkia: EFE

Agentziak | EITB

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Madrilgo Puerta del Soleko kanpaldiaren kontu ofizialak astearte honetan salatu duenez, Espainiako Polizia Nazionala "bortizki" sartu da plazan, eta hainbat pertsona zauritu ditu "kolpeka eta piperbeltz gasarekin".

Hala jakinarazi dute antolatzaileek Instagram sare sozialean argitaratutako argitalpen batean. Bertan adierazi dutenez, "istiluen aurkako unitateek gauzatu dute polizia operazioa, Gobernuaren ordezkaritzaren agindupean". "Une honetan lkide guztien egoera eta osotasuna egiaztatzeko lanean ari gara", adierazi du.

Testu horrekin batera, hainbat bideo ere izan dira, eta, horietan, Polizia Nazionaleko istiluen aurkako agenteak ikus daitezke, kanpaldiko kideak kanpora ateratzen.

Puerta del Solen zeuden 26S Kanpaldiko kideek azaroaren 11ko greba orokorra egin arte luzatu nahi zuten kanpaldia, gainerako elkarte gehienek plaza utzi eta protesta auzoetara eramatea erabaki ostean.

Etxebizitza Madril Gizartea

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