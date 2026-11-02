Urdako tren istripuarekin lotutako dekretuak baja espezifikoak eta kalte ordainak aurreratzea aurreikusten du
Sanchezek azaldu du bihar, asteartea, Ministroen Kontseiluak onartuko duen errege dekretuak aldi baterako ezintasuneko berariazko prozedura bat ere izango duela, istripuaren biktimei "estaldura hobea" emateko eta kaltetuen egoitza komunitateetan arreta integrala eta espezializatua eskaintzen duten bulegoak martxan jartzeko.
Espainiako Gobernuko presidente Pedro Sanchezek iragarri duenaren arabera, Urdako (Toledo) tren istripuan kaltetutakoei zuzendutako errege dekretuak bidaiarien asegurua "bikoiztu" egingo duten dirulaguntzak jasoko ditu, bai eta kalte ordainak aurreratzeko mekanismo espezifiko bat ere.
World in Progress ekimenaren baitan, Sanchezek azaldu du bihar, asteartea, Ministroen Kontseiluak onartuko duen errege dekretuak aldi baterako ezintasuneko berariazko prozedura bat ere izango duela, istripuaren biktimei "estaldura hobea" emateko eta kaltetuen egoitza komunitateetan arreta integrala eta espezializatua eskaintzen duten bulegoak martxan jartzeko.
Gobernuburuak esan du, gainera, laguntzen eskema hori Adamuzko istripuaren ondoren abian jarri zen planteamenduan oinarritzen dela.
"Inoiz esan izan dut, baina berriro errepikatu nahiko nuke: Espainiako Gobernu gisa dugun betebehar nagusia herritarrek abiadura handian duten konfiantza berreskuratzea da", adierazi du Sanchezek.
"Lehenbailehen eta kosta ahala kosta. Ez dut dudarik egiten, horretarako gai izango gara", gaineratu du.
Hala ere, "lehentasuna" biktimei premiaz laguntzea dela adierazi du.