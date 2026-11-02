TREN ISTRIPUA

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Urdako tren istripuarekin lotutako dekretuak baja espezifikoak eta kalte ordainak aurreratzea aurreikusten du

Sanchezek azaldu du bihar, asteartea, Ministroen Kontseiluak onartuko duen errege dekretuak aldi baterako ezintasuneko berariazko prozedura bat ere izango duela, istripuaren biktimei "estaldura hobea" emateko eta kaltetuen egoitza komunitateetan arreta integrala eta espezializatua eskaintzen duten bulegoak martxan jartzeko.

Varias grúas trabajan en la zona del accidente ferroviario en Urda, a 29 de octubre de 2026, en Urda, Toledo, Castilla-La Mancha (España). Las primeras horas del día están sirviendo en el entorno de la antigua estación de Urda para intensificar los trabajos de retirada de los coches de los trenes que hace casi 24 horas colisionaban por alcance en la antigua estación de Urda dejando un saldo, por el momento y según las cifras oficiales, de 68 muertos y más de un centenar de heridos repartidos en hospitales de Albacete, Toledo, Ciudad Real y Madrid. A lo largo de la noche han sido más de 500 personas las que han permanecido en el entorno del lugar del accidente entre bomberos, efectivos de la Unidad Militar de Emergencias, personal sanitario o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Diego Radamés / Europa Press 29 OCTUBRE 2026;TREN;ACCIDENTE;CHOQUE;VÍCTIMAS;TRAGEDIA;GRÚA;VAGONES; 29/10/2026

Agentziak | EITB

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Espainiako Gobernuko presidente Pedro Sanchezek iragarri duenaren arabera, Urdako (Toledo) tren istripuan kaltetutakoei zuzendutako errege dekretuak bidaiarien asegurua "bikoiztu" egingo duten dirulaguntzak jasoko ditu, bai eta kalte ordainak aurreratzeko mekanismo espezifiko bat ere.

World in Progress ekimenaren baitan, Sanchezek azaldu du bihar, asteartea, Ministroen Kontseiluak onartuko duen errege dekretuak aldi baterako ezintasuneko berariazko prozedura bat ere izango duela, istripuaren biktimei "estaldura hobea" emateko eta kaltetuen egoitza komunitateetan arreta integrala eta espezializatua eskaintzen duten bulegoak martxan jartzeko.

Gobernuburuak esan du, gainera, laguntzen eskema hori Adamuzko istripuaren ondoren abian jarri zen planteamenduan oinarritzen dela.

"Inoiz esan izan dut, baina berriro errepikatu nahiko nuke: Espainiako Gobernu gisa dugun betebehar nagusia herritarrek abiadura handian duten konfiantza berreskuratzea da", adierazi du Sanchezek.

"Lehenbailehen eta kosta ahala kosta. Ez dut dudarik egiten, horretarako gai izango gara", gaineratu du.

Hala ere, "lehentasuna" biktimei premiaz laguntzea dela adierazi du.

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