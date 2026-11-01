Artxandako tuneletako bat itxita egongo da astelehenetik: eragozpen nagusiak, bide alternatiboak eta aholkuak
Salbe eta Txorierri arteko tunela zarratuta egongo da bost hilabetez, azaroaren 2tik hasita. Itxierak eragin berezia izango du San Pio X.aren plazako biribilgunean, Deustuko zubian eta Agirre Lehendakariaren etorbidean. Gainera, autobus geltokiak kendu, eta Bizkaibuseko linea batzuetan aldaketak egingo dituzte. Hona hemen horren inguruan jakin beharreko guztia.
Bihartik aurrera (20:00etan hasita) eta bost hilabetez, Artxandako tunelen tarte nagusia, Salbetik Txorierrira doana, erabat itxita egongo da, birgaitze lanak egiteko. Egunero 16.000 ibilgailu igarotzen dira bertatik, eta bidea zarratuta, eragozpen handiak sortuko dira Bilbotik Txorierriko igarobidera (BI-30), Bilboko Aireportura eta Bizkaiko Parke Teknologikora joateko zein kontrako bidea egiteko. Gorabehera gehien izango dituzten guneak, ordezko bideak eta bestelako datuak bildu ditugu ondorengo lerro hauetan.
Eragozpen nagusiak
Pio X.aren plazako biribilgunea
Deustuko zubia
Agirre Lehendakariaren etorbidea
Ordezko ibilbideak
- Iparraldetik: Elorrietako erriberatik (San Ignazio), Enekuri etorbidetik edo Ibarsusi-Agirleta errepidetik (BI-631).
- Hegoaldetik (A-8): San Mamesetik edo Zabalburutik.
Gorabeherak garraiobide publikoan
Tuneletik joaten diren Bizkaibuseko lineei eragingo die itxierak. Geraleku batzuk kendu egingo dituzte, eta zenbaiten ibilbideak moldatu.
Kendutako geltokiak: Errekalde zumarkalea 11 eta 14.
Behin-behineko geralekuak, bi noranzkoetan: Deustuko zubia/Zubiarte (Bilbobuseko geralekua).
Behin-behineko geralekuak: Getxora bidean, Elkano 1; Bilbora bidean, Elkano 2 (Bilbobus).
A2611 (Ugao-Basauri-Etxebarri-EHU)
A2321 (Santutxu-EHU autobidetik)
Bizkaia
Eragina Bizkaibuseko lineetan
Lanak direla eta, zirkulazioa bost hilabetez itxiko dute, datorren azaroaren 2tik aurrera, birgaitze integralari ekiteko. Bizkaibusen lau lineari eragingo die itxierak.
Hartutako prebentzio neurriak
- Eragozpen gehien dagoen eremuak semaforoen programazioa egokituko dute.
- Informazio seinale gehiago jarriko dituzte.
- Udaltzaingoaren presentzia handiagoa izango da Pio X.aren biribilgunean, Enekuri etorbidean, Agirre anaien biribilgunean eta Zabalbiden.
Aholku orokorrak
- Ahal den neurrian, ibilgailu pribatua ez erabiltzea.
- Halabeharrez hartu behar bada, puntako orduetan gune horretatik ez ibiltzea.
- Garraio publikoko bidaia aldez aurretik antolatzea eta garaiz joatea (puntako orduetan bereziki).