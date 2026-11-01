BILBOKO ISTILUEN ERREAKZIOAK

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Bilboko gotzainak elkarrizketarako deia egin du, "berriz ere indarkeria agertu ostean, aurretik izan zenaren berdina izan ez arren"

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Joseba Segura Bilboko gotzainak astelehenean Bizkaiko hiribuan izan ziren istiluak hizpide hartuta esan du "penagarria" dela Euskadin, "beste behin ere, indarkeriazko fenomeno bat egotea", baina erantsi du litekeena dela "hainbat hamarkadatan sufritutakoaren berdina ez izatea". Horrez gainera, "pertsonen kezkei" heltzeko deia egin du, "justizia" eskatu du "indarkeriarako arrazoirik egon ez dadin", eta arazoak elkarrizketaren bidez konpontzera deitu ditu herritarrak, "ez indarkeria erabiliz".

Bilbo Eliza Katolikoa Gizartea

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