Urdako istripuan hildako 69 pertsonetatik 56 identifikatu dituzte
Falta diren 13 identifikazioak "datozen orduetan" amaituko dituzte; nonbait, atzerritarrak dira denak. Ospitalean dauden zauritutakoen kopuruak behera egin du azken orduetan: 31 dira orain, eta 13 ZIUn daude.
Datuak Integratzeko Espainiako Zentroak (CID) jakinarazi duenez, asteazkenean Urdan (Toledo) izandako tren istripuan hildako 69 pertsonetatik 56 identifikatu dituzte. Gehienek (54) Espainiako nazionalitatea dute, eta bi atzerritarrak dira (frantses bat eta portugaldar bat). Zendutakoen behin-behineko kopurua (69) ez da aldatu.
Gainerako 13 identifikazioak "datozen orduetan" egingo dituzte, eta susmoa dago guztiak atzerritarrak direla. Hortaz, nazioarteko lankidetza beharko da horiek identifikatzeko.
Gehienak (52) hatz marken bidez identifikatu dituzte, eta gainerakoak (4), DNAren bidez.
Toledoko Auzitegi Medikuntzako Institutuan eta Ciudad Realgoan buru-belarri ari dira asteazkenetik lanean.
51 hildakoren —33 gizon eta 18 emakume— senitartekoei eman diete jada zoritxarreko berria. Gainerakoei (5) "ahalik eta azkarren" komunikatuko diete. Zentroak azaldu duenez, biktimaren familiari "aurrez aurre" jakinarazten zaio heriotza, eta hori egin ostean sartzen da hildakoa estatistika ofizialean. 36 gorpu senitartekoen esku utzi dituzte jada.
Ospitalean dauden zauritutakoen kopuruak behera egin du gaur, 34tik 31ra. Horietatik 13 Zaintza Intentsiboko Unitatean (ZIU) dituzte.
Desagertze salaketei dagokienez, 13 dira oraindik aurkitu ez dituztenak, atzerritarrak guztiak: lau estatubatuar, bi australiar, bi japoniar, argentinar bat, kanadar bat, mexikar bat, txekiar bat eta tunisiar bat.