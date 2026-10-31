Fidantzarik gabe behin-behinean aske utzi dute Blocus mugimenduarekin lotuta Bilbon atxilotutako gizona
20 urteko gizonak epaitegira joan beharko du aldian-aldian, baita prozeduraren instrukzioan deitzen dioten bakoitzean ere. Mugimenduari lotutako sare sozialetako kontu baten administratzaile gisa identifikatu zuten.
Epaileak fidantzarik gabe behin-behinean aske utzi du Blocus mugimenduarekin lotuta Bilbon atxilotutako 20 urteko gizona. Hala ere, epaitegira joan beharko du aldian-aldian, eta prozeduraren instrukzioan deitzen dioten bakoitzean.
Poliziak mugimenduari lotutako sare sozialetako kontu baten administratzaile gisa identifikatu du. Ildo horretatik, desordena publikoak eta ondarearen aurkako delituak egiteko konspirazioa eta talde antolatu bateko kide izatea leporatzen dizkiote.
Segurtasun indarrek hainbat operazio egin dituzte azken orduotan Valentzian, Bilbon, Malagan eta Tenerifen, eta Blocus mugimenduarekin lotutako hamar bat gazte atxilotu dituzte. Larunbat honetan, urriak 31, Halloween ospakizunarekin bat eginez, dendetan sabotaje eta arpilatze gehiago egiteko sare sozialetan zabaldutako deialdiaren harira atxilotu dituzte.
Arpilaketak egiteko deiak zabaltzea leporatu diete, armak eta molotov koktelak erabilita protesta egitera deitu ondoren. Hori guztia, Poliziak "gainezka egitea" lortzeko.
Testuinguru horretan, segurtasun indarrek, baita polizia autonomikoek eta udaltzaingoek ere, sare sozialen monitorizazioa handitu, eta neurri bereziak prestatu dituzte. Gainera, denda askok erakusleihoak babestu dituzte Madril, Bilbo, Valentzia eta Bartzelona hirietan, egurrezko oholak jarrita. Kataluniako hiriburuan espero dira istilu gehien, aurreko larunbatean ere istilu larriak izan baitziren bertan.
Espainiako Blocus mugimenduaren burua, 20 urteko gizonezko bat, Picanyan (Valentzia) atxilotu dute, Halloween eguna izan baino 24 ordu lehenago; izan ere, Blocus mugimenduaren "sortzaile eta bultzatzaile nagusia" izatea leporatu dio Guardia Zibilak.
Ikerketa sare sozialetan zabaldutako bideo baten ondorioz hasi zen. Bertan, kaputxadun pertsona batek sabotajeak egitera animatu zituen gazteak, aurretik Frantzian gertatu zen bezala, "protesta baketsuekin ez baitzieten kasurik ere egiten".
"Ez dugu etxebizitza duin bat lortzeko aukerarik, osasun zerbitzu onik ere ez dugu, ikastetxeak gero eta izorratuago daude. Eta haiek barre egiten dute gure aurpegian, gero gure diruarekin nahi dutena egiteko", esan zuen bere mezuan, mugimendu horrek alderdi politiko bakar bat ere ez duela gogoko esateaz gain.
Telegramen duen kanalean ez ezik, TikTok bidez ere zabaltzen ditu bideoak eta kartelak Blocus mugimenduak, adimen artifiziala baliatuta egindakoak, QR kode eta guzti. Interesatuek WhatsApp eta Telegram taldeetara bidaltzen dituzte, eta, ondoren, kanal pribatuetara.