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Bilboko eta Donostiako dendak egurrezko panelekin babestu dira Blocus taldeak iragarritako istiluen aurrean

Iragarkia
18:00 - 20:00

Azken eguneratzea

Talde horrek dozenaka gazte mobilizatu ditu sare sozialetatik larunbat honetan saltokietan harrapaketa-ekitaldiak egitera, batez ere luxuzko dendetan.

Bilbo Donostia Gasteiz Manifestazioak Gizartea

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