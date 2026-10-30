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Bilboko eta Donostiako dendak egurrezko panelekin babestu dira Blocus taldeak iragarritako istiluen aurrean
Talde horrek dozenaka gazte mobilizatu ditu sare sozialetatik larunbat honetan saltokietan harrapaketa-ekitaldiak egitera, batez ere luxuzko dendetan.
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