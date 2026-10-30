Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.
Obrak bukatu bitartean, Madril-Bartzelona lineako tren-zerbitzua bertan behera uztea aztertzen ari direla aitortu du Puentek
Espainiako Garraio eta Mugikortasun Iraunkorreko ministroak adierazi duenez, horrela, obrek bi urte iraungo lukete, eta ez bost. Erabakia oraindik hartu gabe dagoela esan du.
Zure interesekoa izan daiteke
ZUZENEAN
Duela min.
'Blocus Bilbo' mugimenduarekin lotutako gazte bat atxilotu dute, istiluak sustatzea egotzita
ZUZENEAN
Duela min.
Puentek Atochan egindako akatsa azpimarratu du, eta ez du dimisioa emango: "Ez naiz inoren atzean ezkutatuko, ez baitut ezer ezkutatzeko"
ZUZENEAN
Duela min.
Oscar Puenteren agerraldia
ZUZENEAN
Duela min.
Hiru pertsona zauritu dira Arrigorriagan, hiru ibilgailuk talka eginda
ZUZENEAN
Duela min.
Albiste izango dira: tren istripua Toledon, greba Osakidetzan eta Vicinayko langileen prentsaurrekoa aldi baterako lan-erregulazioari buruz
ZUZENEAN
Duela min.
AVEk 160 eta 200 km/h arteko abiaduran jo zuen Iryo trena, lehen txosten ofizialaren arabera
ZUZENEAN
Duela min.
Urdako tren istripuan desagertutakoen senideek ziurgabetasun handiko uneak bizi dituzte
ZUZENEAN
Duela min.
Romo Futbol Clubeko entrenatzaileetako bat atxilotu dute adingabeen sexu askatasunaren aurkako delitu bat egotzita
ZUZENEAN
Duela min.
Honelakoa da Bilboko TAO zerbitzu berria: aparkatzeko ordenantza berriaren gakoak
Gehiago ikusi