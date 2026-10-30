TREN-ISTRIPUA

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Obrak bukatu bitartean, Madril-Bartzelona lineako tren-zerbitzua bertan behera uztea aztertzen ari direla aitortu du Puentek

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Espainiako Garraio eta Mugikortasun Iraunkorreko ministroak adierazi duenez, horrela, obrek bi urte iraungo lukete, eta ez bost. Erabakia oraindik hartu gabe dagoela esan du. 

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