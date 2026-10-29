AVEk 160 eta 200 km/h arteko abiaduran jo zuen Iryo trena, lehen txosten ofizialaren arabera
Oscar Puente Garraio eta Mugikortasun Jasangarriko ministroak bere ekimenez agerraldia egingo du azaroaren 3an Kongresuko Diputazio Iraunkorrean, ezbehar honen berri emateko.
Urdan (Toledo) asteazken honetan izandako tren-istripuan hildakoen kopurua 69 pertsonakoa da momentuz, eta horiei ospitaleratutako 42 zaurituak gehitu behar zaizkie; bitartean, erreskate-taldeek hondakinak kentzen jarraitzen dute, eta ikerketak aurrera jarraitzen du ezbeharraren zergatiak argitzeko.
Istripua asteazken honetako 08:53an gertatu zen: Madriletik Sevillara zihoan Renferen AVE batek bidean geldituta zegoen Iryoren tren bat jo zuen, eta, ondorioz, hainbat bagoi ezpondan behera erori ziren.
AITATek kutxa beltzak berreskuratu ditu
Tren, Itsaso eta Abiazio Zibileko Istripuak eta Intzidenteak Teknikoki Ikertzeko Agintaritza Independenteak (AITAT) azaldu duenez, ostegun honetan parte hartu du, polizia judizialarekin eta tren-enpresekin batera, trenen erregistroen bilaketa-lanetan; erregistro horiek Guardia Zibilaren zaintzapean gelditu dira.
Istripua gertatu eta 24 ordura AITATek egindako txostenaren arabera, talka 160 eta 200 km/h arteko abiaduran gertatu zela kalkulatzen da. AVEren lehengo bagoia (8. bagoia, trenaren zenbakiaren arabera) Iryoren azken bagoian (1. bagoia) sartuta geratu zen, eta biak iraulita eta biratuta amaitu zuten bidearen ezpondaren oinean.
Bilaketa-lanak
Guardia Zibilak istripuaren ondoren desagertutako senideen berri eman duten 64 salaketa jaso ditu orain arte. Orain, prozesuak hildakoen identifikazioa du helburu, eta horrek "bere protokolo propio eta oso zorrotza du", Emiliano Garcia-Page Gaztela-Mantxako Juntako presidenteak ziurtatu duenez; ostegun goizean, legea "zorrotz" betetzen ari direla azpimarratu du.
Bitartean, Guardia Zibileko, Larrialdietako Unitate Militarreko (UME) eta Babes Zibileko 724 kidek jarraitzen dute bertan lanean.
UMEk 200 militar eta 70 baliabide material zabaldu ditu ezbeharraren eremuan, bilaketa teknikoan, harrapatutakoen erreskatean, osasun-laguntzan eta kaltetuentzako laguntza psikologikoan espezializatutako taldeak dituen dispositibo batean, baita hildakoen kudeaketarako eta identifikaziorako laguntza-talde bat ere.
Istripuaren ikerketa Orgazko (Toledo) Auzialdiko Auzitegiko Zibil eta Instrukzioko Sekzioko 2. zenbakiko epaileari egokitu zaio, eta baimenik gabeko pertsonei ezbeharraren eremura sartzea eta bertatik edozein elementu kentzea debekatu du, frogak babesteko.
Epaileak, gainera, hainbat trenetako makinistek (tartean kaltetutako biak) Madrilgo Atochako Kontrol Zentroarekin izandako elkarrizketak aztertu beharko ditu.
Garraio ministroak agerraldia egingo du Kongresuan
Oscar Puente Garraio eta Mugikortasun Jasangarriko ministroak bere ekimenez agerraldia egingo du azaroaren 3an Kongresuko Diputazio Iraunkorrean, ezbehar honen berri emateko. Espainiako abiadura handiko trenak bederatzi hilabete baino gutxiagoan izandako bigarren istripua da hau, urtarrilean Adamuzen (Kordoba) gertatutakoaren ondoren (bertan 46 pertsona hil ziren).
Puentek prentsaurrekoa ere emango du bihar, ostirala, "tren-istripu honen inguruan gardentasun osoz informatzen jarraitzeko", Garraio Ministerioko iturriek jakinarazi dutenez.
Makinistek beste greba bat egingo dute azaroaren 10ean eta 12an
Semaf Makinisten Sindikatuak beste greba-egunak iragarri ditu Renfe Taldean azaroaren 10erako eta 12rako, tren-segurtasunean egiturazko aldaketa bat egiteko "hartutako konpromisoak ez betetzeagatik".
Azaroaren 10ean, Semafek azaldu duenez, makinistek lanuzte osoa egingo dute, eta 12an, berriz, lanuzte partzialak.
Sindikatuak "arrakastatsutzat" jo du ostegun honetan Renfen izandako greba, makinistek % 100ean babestu baitute; Renfek, ordea, % 26,63an kokatu du jarraipen hori 18:00etan.
Iryok txartelen dirua bueltatuko die istripuak kaltetutakoei
Iryo Renferen AVEak jotako trenaren operadoreak gaur arratsaldean X sare sozialeko bere profilean jakinarazi duenez, istripuak kaltetutako bezero guztiei txartelen zenbateko osoa itzuliko die eta ordezko garraioa erraztuko die helmugara iristeko, baita ostatua eta mantenua ere, "beharrezkoa izanez gero".