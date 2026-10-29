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Makinisten sindikatuak: "Segurtasun-sistema batek huts egin zuen, eta berriro ere egoera degradatu batean lan egitera behartu zituzten langileak"
Trenbide Zirkulazioko Sindikatuak eta Trenbideetako Makinisten Espainiako Sindikatuak (Semaf) trenbideko langileen lan-baldintzak salatu dituzte eta, ikerketarik egin gabe, erantzukizun osoa langile batengan jartzea kritikatu dute.
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