Sanchez: "Estatu osoa buru-belarri ari da lanean giza tragedia honen aurrean"
Espainiako Gobernuko presidenteak azaldu duenez, hiru alderdi lantzen ari dira bereziki: biktimei laguntzea, arrazoiak argitzea eta biktimei ordaina ematea.
Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidenteak adierazi duenez, "Estatu osoa buru-belarri ari da lanean" Urdako (Toledo) tren istripuak eragin duen "giza tragediaren" aurrean.
CECOPIren bileraren ondoren, eta Gaztela-Mantxako presidenteak hildakoen kopurua 68tik 69ra igo dela iragarri ondoren, Sanchezek azaldu du hiru alderditan lan egiten ari direla: biktimei laguntza ematea, kausak argitzea eta biktimei "ordain materiala" ematea.
Horren ildotik, herritarrei zuzendu zaie esateko "erakunde guztiak gau eta egun lanean" ari direla "biktimei arreta emateko, gertatutakoa argitzeko eta segurtasuna indartzeko".
Gainera, erakundeen koordinazioa eta larrialdi zerbitzuen lana eskertu ditu.
69ra igo da istripuan hildako pertsonen kopurua
Gutxienez 69 hildako utzi dituen ezbeharra Urda herriko geltokiaren parean jazo da, asteazkenean 09:00ak baino minutu batzuk lehenago. Renferen tren batek geldirik zegoen Iryoren beste tren bat jo du. Oscar Puente ministroaren ustez, 'ulertezina' da Renfeko trenari 'normaltasunez aurrera egiteko' agindua eman izana, Iryo trena trenbiden geldirik zegoenean.