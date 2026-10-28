Trenbide-istripua
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Tren istriputik bizirik atera direnak: "Jendea eta eserlekuak hegan atera dira talka bortitzaren ostean"

Iragarkia
18:00 - 20:00

Azken eguneratzea

Toledon istripua izan duten trenetakoren batean zihoazen pertsona asko beren kabuz atera ahal izan dira bagoietatik, batez ere kolpea intentsitate txikiagokoa izan den trenetan. Bizirik atera direnek sentimendu nahasiak dituzte orain, zoriaren batetik eta gertatutakoa ulertu ezinarena, bestetik.

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