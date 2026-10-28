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Puenteren hitzetan, "ulertezina" da kontrolguneak AVE trenaren makinistari aurrera jarraitzeko agindua eman izana
Espainiako Garraio eta Mugikortasun Iraunkorreko ministro Oscar Puentek "ulertezintzat" jo du Adifek Atochan duen kontrolguneak Renfeko AVE trenari aurrera jarraitzeko agindua eman izana, kontuan hartuta sistemak abisu gorria zegoela ohartarazi duela, Iryoren trena trenbidea oztopatzen ari zelako.
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