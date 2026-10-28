TRENBIDE-ISTRIPUA
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Puenteren hitzetan, "ulertezina" da kontrolguneak AVE trenaren makinistari aurrera jarraitzeko agindua eman izana

Iragarkia
MADRID, 28/10/2026.- El ministro de Transportes, Óscar Puente, comparece ante los medios de comunicación en el Centro de Control del gestor de la infraestructura ferroviaria, Adif, en Madrid, para informar del accidente por alcance en la red de alta velocidad ferroviaria de este miércoles en Urda (Toledo). EFE/ Borja Sanchez-trillo
18:00 - 20:00

Agentziak | EITB

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Espainiako Garraio eta Mugikortasun Iraunkorreko ministro Oscar Puentek "ulertezintzat" jo du Adifek Atochan duen kontrolguneak Renfeko AVE trenari aurrera jarraitzeko agindua eman izana, kontuan hartuta sistemak abisu gorria zegoela ohartarazi duela, Iryoren trena trenbidea oztopatzen ari zelako.

Espainiako gobernua Madril Trenen Istripuak Renfe Gizartea

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