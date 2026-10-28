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Osakidetzako sindikatuek negoziazioak eten eta ostiraleko grebari eutsiko diote
SATSE, ELA, LAB, CCOO eta UGT sindikatuek salatu dute ez dagoela "aurrerapausorik" lan-baldintzei buruzko negoziazioan, eta Osakidetzako Mahaitik altxatu dira.
Gaur goizean bilera zeukaten deituta Osakidetzako eta Osasun Saileko arduradunek eta sindikatuek. Ordu erdi eskas iraun du hitzorduak.
Sindikatuak mahaitik altxatu dira eta ostiralerako deitutako grebari eutsi egingo diote.
Albiste hau lantzen ari gara. Laster osatuko dugu.
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