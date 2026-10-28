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Osakidetzako sindikatuek negoziazioak eten eta ostiraleko grebari eutsiko diote

SATSE, ELA, LAB, CCOO eta UGT sindikatuek salatu dute ez dagoela "aurrerapausorik" lan-baldintzei buruzko negoziazioan, eta Osakidetzako Mahaitik altxatu dira.

(Foto de ARCHIVO) Imegen de la concentración sindical en Cruces. EUROPA PRESS 23/9/2026
Gurutzetako kontzentrazio baten irudia. Argazkia: Europa Press

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Gaur goizean bilera zeukaten deituta Osakidetzako eta Osasun Saileko arduradunek eta sindikatuek. Ordu erdi eskas iraun du hitzorduak. 

Sindikatuak mahaitik altxatu dira eta ostiralerako deitutako grebari eutsi egingo diote.

Albiste hau lantzen ari gara. Laster osatuko dugu. 

Osakidetza Eusko Jaurlaritza Gizartea

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