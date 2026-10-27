Istiluak
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Kautelazko neurriak ezarri dizkiete Bilboko istiluetan atxilotutako hamar adinez txikikoei

Astelehenean izandako istiluetan atxilotu zituzten, eta astearte honetan deklaratu dute Adingabeen Fiskaltzaren aurrean.
Varias personas incendian coches y contenedores, tras una concentración de diversos agentes sociales con el lema "Euskal Herrian Faxismoaren Ez!", a 26 de octubre de 2026, en Bilbao, País Vasco (España). La tensión en Bilbao se produce tras los graves altercados registrados en paradas previas del tour. En Pamplona la cita derivó en cargas policiales y disturbios en la plaza Yamaguchi, mientras que en la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) y en Zaragoza la movilización de centenares de opositores impidió el desarrollo normal de sus intervenciones. H.Bilbao / Europa Press 26 OCTUBRE 2026;FUEGO 26/10/2026
Bilboko istiluen irudia. Argazkia: Europa Press

EITB

Azken eguneratzea

Bart Bilbon izandako istiluen ondorioz atxilotutako 17 pertsonetatik hamar adinez txikikoak dira, eta astearte honetan Adingabeen Fiskaltzaren aurrean deklaratu ostean, kautelazko neurrien pean gelditu dira.

Lege-arloan, adingabeek egindako ekintzen ondoriozko erantzukizun zibila zuzenean gurasoen edo legezko tutoreen gain dago.

Bilbo Gizartea

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