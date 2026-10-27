Istiluak
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Deustu, istiluen biharamunean: 55.000 euroko kalteak zenbatu dituzte

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

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Goizean goizetik, udal langileek erretako autoak eta edukiontziak kendu dituzte, bart Deustu erdigunetik eta auzotik izandako istiluen ondoren. Bertan, zenbait saltokik ere kalteak jasan zituzten. Udalak kalkulatu duenez, istiluek 55.000 euro inguruko kalteak eragin zituzten, eta 38 edukiontzi erre. Gainera, bost auto kiskali ziren, eta jabeei dagokie kalte horien kargu hartzea.

Bilbo Bilboko Udala Gizartea

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