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Auto baten eta kamioi baten arteko istripu batek auto-ilarak sortu ditu N-634an, Zornotzan
Ezbeharra Bilborako noranzkoan gertatu da, baina errepidea itxi egin behar izan dute bi noranzkoetan. Uneotan txandakako zirkulazioa ezarri dute.
Auto batek eta kamioi batek 16:45ean izandako istripu baten ondorioz, N-634 errepidea itxi behar izan dute, 89 kilometroan, Zornotza parean.
Ezbeharra Bilborako noranzkoan gertatu bada ere, errepidea itxi egin dute bi noranzkoetan, eta auto-ilara luzeak sortzen ari dira inguruan.
Ibilgailuen txandakako zirkulazioa ezarri dute trafikoa arintzeko.
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