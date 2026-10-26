LEIOA
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Ekintzaile bat Artatza parkeko zuhaitz batera igo da, itsasadar azpiko tunelaren proiektua salatzeko

Iragarkia
18:00 - 20:00

Maputxe ekintzaile ekologista.

EITB

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Maputxe ezizenez ezaguna den ekintzaile ekologista zuhaitz batera igo da Leioako Artatza parkean, itsasadarraren azpitik igaroko den tunelaren obrak ingurumenean izango dituen ondorioak salatzeko. Tunelak Getxo eta Portugalete lotuko ditu ur azpitik. ETB2ko En Jake saioak ekintzailearekin hitz egin du. 

Ingurumena Leioa Getxo Portugalete Bizkaiko Foru Aldundia Trafikoa Gizartea

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