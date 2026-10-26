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Un activista ecologista se encarama a un árbol en Artaza para denunciar el impacto ambiental del Subfluvial

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18:00 - 20:00
El activista ecologista ‘Mapuche'
Euskaraz irakurri: Ekintzaile bat Artaza parkeko zuhaitz batera igo da, Bilboko itsasadar azpiko tunelaren proiektua salatzeko

EITB

Última actualización

El activista ecologista ‘Mapuche’ se ha encaramado a un árbol en el parque de Artaza (Leioa) para denunciar el impacto ecológico del proyecto del Subfluvial, un túnel que unirá Getxo y Portugalete bajo la ría. El programa “En Jake” de ETB2 ha hablado con él. 

Medio Ambiente Leioa Getxo Portugalete Diputación Foral de Bizkaia Tráfico Sociedad

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