Un accidente ocurrido esta mañana en la GI-20 a su paso por Aiete, sentido Bilbao, ha provocado retenciones a primera hora de la mañana, que para las 09:00 horas ya había sido solucionado y reestablecida la normalidad del tráfico.

Además, el fuerte oleaje ha obligado a cerrar la N-634 entre Zarautz y Zumaia, pero para las 08:00 se ha reabierto al amainar el temporal.