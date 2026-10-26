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El tráfico vuelve a la normalidad en la G-20 en San Sebastián, y reabren la carretera entre Zarautz y Zumaia

Un accidente ocurrido esta mañana a la altura de Aiete ha generado retenciones durante las primeras horas del día. La N-634 ha sido reabierta al amainar el temporal.

Euskaraz irakurri: Istripu batek auto-ilarak eragin ditu GI-20 errepidean, Aiete parean, Bilborako noranzkoan

EITB

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Un accidente ocurrido esta mañana en la GI-20 a su paso por Aiete, sentido Bilbao, ha provocado retenciones a primera hora de la mañana, que para las 09:00 horas ya había sido solucionado y reestablecida la normalidad del tráfico.

Además, el fuerte oleaje ha obligado a cerrar la N-634 entre Zarautz y Zumaia, pero para las 08:00 se ha reabierto al amainar el temporal.

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