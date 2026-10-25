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La donostiarra Ainara Moreno lleva más de dos años sin poder volver a su casa

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La donostiarra Ainara Moreno lleva más de dos años sin poder volver a su casa
18:00 - 20:00

EITB

Última actualización

Lleva más de dos años sin poder habitar su propio piso, después de que el desahucio de los inquilinos quedara paralizado judicialmente por su situación de vulnerabilidad. Ahora, tras la intervención del Ayuntamiento, que ya les ha encontrado una alternativa habitacional, la dueña confía en poder regresar por fin a su hogar.

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