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Cerca de 100 detenidos en los disturbios de Barcelona, el 25% menores

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Incidentes en Barcelona
18:00 - 20:00
Incidentes en Barcelona. Foto: Agencias.
Euskaraz irakurri: Ehun bat atxilotu istilu-arratsalde baten ostean, Bartzelonan, gazteen protesta batean

Última actualización

Una concentración de cerca de 600 jóvenes en el centro de Barcelona, convocada a través de las redes sociales, ha derivado en graves disturbios, con saqueos en 14 comercios, barricadas, quema de mobiliario urbano y enfrentamientos con los Mossos d’Esquadra. Los agentes han detenido a un centenar de personas, una cuarta parte de ellas menores de edad.

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