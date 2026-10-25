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Cerca de 100 detenidos en los disturbios de Barcelona, el 25% menores
Una concentración de cerca de 600 jóvenes en el centro de Barcelona, convocada a través de las redes sociales, ha derivado en graves disturbios, con saqueos en 14 comercios, barricadas, quema de mobiliario urbano y enfrentamientos con los Mossos d’Esquadra. Los agentes han detenido a un centenar de personas, una cuarta parte de ellas menores de edad.
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