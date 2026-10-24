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Afectados por la polio exigen medidas sanitarias y sociales urgentes ante el agravamiento de sus secuelas

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Afectados por la polio exigen medidas sanitarias y sociales urgentes ante el agravamiento de sus secuelas
18:00 - 20:00

EITB

Última actualización

La dictadura franquista provocó una epidemia, pues no administró la vacuna de la polio desde 1955 a 1963. La mayoría de afectados rondan ya los 70 años, y reclaman medidas sanitarias y sociales urgentes que les permita mejorar su calidad de vida.

Enfermedades Comunidad Autonóma Vasca Sociedad

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