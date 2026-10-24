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Fallece una persona arrollada por el metro en Astrabudua

El servicio de metro ha sido restablecido tras haber estado interrumpido entre San Ignazio y Aiboa.

Metro Bilbao EUROPA PRESS 17/3/2026
Imagen de archivo de Metro Bilbao.
Euskaraz irakurri: Bilboko Metroaren zerbitzua etenda dago San Ignazio eta Aiboa artean

EITB

Última actualización

Una persona ha fallecido hoy a la mañana tras ser arrollada por el metro en la estación de Astrabudua, en Erandio. La Ertzaintza ha confirmado el arrollamiento, aunque por el momento no han trascendido más detalles sobre las circunstancias del suceso ni sobre por qué la persona se encontraba en las vías.

El accidente ha obligado a interrumpir el servicio de Metro Bilbao entre las estaciones de San Ignazio y Aiboa, aunque ya ha sido restablecido.

Metro Bilbao Bilbao Bizkaia Transporte público Sociedad

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