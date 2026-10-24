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Pertsona bat hil da Astrabuduan metroak harrapatuta
Ezbeharraren ondorioz, zerbitzua etenda egon da San Ignazio eta Aiboa artean.
Pertsona bat hil da gaur goizean Erandion, Astrabuduko geltokian, metroak harrapatuta. Ertzaintzak harrapaketa baieztatu du, baina ez du xehetasun gehiagorik eman horren inguruan.
Istripuaren ondorioz, Metro Bilbaok zerbitzua eten du San Ignazio eta Aiboa artean. Istripua izan eta ordu batzuetara hasi da berriro zerbitzua martxan.
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