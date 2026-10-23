SEGURIDAD ALIMENTARIA
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Eroski retira un lote de ‘Salsa Ricotta’ por presencia de vidrio

La Agencia de Seguridad Alimentaria lanza una alerta tras recibir una notificación en Navarra
Imagen de un bote de salsa del lote retirado. Foto: Eroski
Imagen de un bote de la salsa retirada. Foto: Eroski
Euskaraz irakurri: Beira aurkituta, "Ricotta saltsa" sorta bat kendu du Eroskik

Agencias | EITB

Última actualización

El Grupo Eroski ha retirado de la venta un lote de la ‘Salsa Ricotta’, 350 g, tras haberse detectado presencia de vidrio. La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha emitido una alerta, tras recibir una notificación de las autoridades sanitarias de la Comunidad Foral de Navarra.

La Agencia recomienda a las personas que tengan en su domicilio el producto afectado por esta alerta que se abstengan de consumirlo, y el Grupo Eroski ha comunicado que las personas que lo hayan adquirido pueden devolverlo en cualquiera de sus tiendas.

Según la AESAN, esta información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.

Lote afectado

El producto afectado se trata, en concreto, del denominado 'Salsa Ricotta', de la marca EROSKI y que se comercializa en un bote de vidrio de 350 gramos. El número de lote afectado es el LA310CRI01 y tiene fecha de caducidad del 06/11/2028.

Según informa Eroski, se trata en concreto de un producto elaborado por GUSTIBUS ALIMENTARI S.R.L. UNIPERSONAL, y añade que otra salsa del mismo nombre, con EAN 8480010310078, frabricada por IAN, S.A., no presenta ninguna anomalía. 

Consumo Gastronomía Eroski Nutrición Navarra Sociedad

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