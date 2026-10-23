AZET llama "a la resistencia" ante el desahucio de una mujer, sus dos hijas menores y su madre el lunes en Bilbao

AZET ha convocado a los vecinos de la capital vizcaína a participar en una concentración "de apoyo y resistencia" para frenar el desahucio, que se celebrará a las 08:30 horas en la calle Iturribide. "¡Patricia, Yuli y las niñas se quedan! ¡Ninguna vecina a la calle!", ha emplazado.

Según ha informado este sindicato de vivienda, el lanzamiento está previsto para el próximo lunes, a las 08:30 horas, y ha denunciado que esta familia se enfrenta "a la pérdida de su vivienda habitual, sin disponer de una alternativa habitacional real y digna".

El desahucio será consecuencia, tal como ha explicado, de una sentencia judicial de divorcio que adjudica la posesión de la vivienda al exmarido de Patricia, que "es propietario de otras dos viviendas".

AZET asegura que esta mujer "ha contribuido económicamente al pago de la vivienda familiar desde su adquisición, pese a no figurar como propietaria en la escritura". A su juicio, este caso supone un caso de "violencia patriarcal". "Mientras dos mujeres y dos menores se enfrentan a la pérdida de su hogar, se prioriza la defensa de la propiedad privada por encima del derecho a una vivienda digna", ha censurado.

En su opinión, este desahucio, "una vez más, vuelve a poner de manifiesto las limitaciones de los decretos y medidas institucionales que supuestamente debían garantizar la protección de las familias vulnerables frente a los desahucios". "Estas promesas se quedan en papel mojado y las personas más vulnerables quedan desprotegidas", ha añadido.

También ha reprochado al Ayuntamiento de Bilbao que, "pese a conocer la situación de Patricia y su familia, no ha ofrecido una alternativa habitacional real y digna ni ha intervenido para tratar de paralizar el lanzamiento".

"La falta de respuesta institucional amenaza con dejar a cuatro vecinas, entre ellas dos menores de edad, sin su hogar. Ante esta situación, y constatando que las vías judiciales e institucionales no han garantizado la protección de esta familia, convocamos a las vecinas y vecinos", ha añadido.