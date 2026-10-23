AZETek "erresistentziarako deia" egin du astelehenean Bilbon emakume bat, haren ama eta bi alaba adingabeak etxegabetzearen aurka
Sindikatuak azaldu duenez, Patriciaren senar ohiari etxebizitzaren jabetza esleitzen dion dibortzio-epai baten ondorioa izango da etxegabetzea. Ildo horretatik, gizona "beste bi etxebizitzaren jabea" dela ohartarazi du sindikatuak.
Astelehenean, urriak 26, Bilboko bizilagunak "babes eta erresistentzia" elkarretaratze batean parte hartzera deitu ditu AZET sindikatuak, etxegabetze bat geldiarazteko asmoz. Elkarretaratzea 08:30ean izango da, Iturribide kalean. "Patricia, Yuli eta neskatilak etxean geratuko dira! Bizilagunik ez kalera!", azpimarratu du sindikatuak.
Etxebizitza sindikatu horrek jakinarazi duenez, datorren astelehenean, 08:30ean, kaleratu nahi dituzte, eta salatu du familia horrek "ohiko etxebizitza galduko duela, benetako bizileku alternatiba duinik izan gabe".
Zehazki, Patriciaren senar ohiari etxebizitzaren jabetza esleitzen dion dibortzio-epai baten ondorioa izango da etxegabetzea. Ildo horretatik, gizona "beste bi etxebizitzaren jabea" dela ohartarazi du sindikatuak.
AZETen esanetan, emakume horrek "familiaren etxebizitza ordaintzen lagundu du erosi zenetik, nahiz eta eskrituran jabe gisa agertu ez". Haren ustez, kasu hori "indarkeria patriarkalaren" kasua da. "Bi emakumek eta bi adingabek etxea galdu behar duten bitartean, jabetza pribatuaren defentsa lehenesten da, etxebizitza duina izateko eskubidearen gainetik", gaitzetsi du sindikatuak.
Bere ustez, etxegabetze horrek, "beste behin ere, agerian uzten ditu ustez etxegabetzeen aurrean familia zaurgarrien babesa bermatu behar zuten dekretuen eta neurri instituzionalen mugak". "Promesa horiek guztiak paper errea bihurtzen dira, eta pertsona ahulenak babesik gabe geratzen dira", gaineratu du.
Bilboko Udalari aurpegiratu dio, halaber, Patriciaren eta haren familiaren egoera ezagutu arren, ez duela "benetako bizitoki aukera duinik eskaini", eta ez duela esku hartu "kaleratzea geldiarazteko".
"Erakundeen erantzun faltak mehatxu egiten du lau bizilagun, tartean bi adingabe, etxerik gabe uzteko. Egoera horren aurrean, eta bide judizialek eta instituzionalek familia horren babesa bermatu ez dutela ikusita, bizilagunak asteleheneko elkarretaratzera deitzen ditugu", gaineratu du.