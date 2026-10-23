4814 mujeres víctimas de violencia machista este año en Euskadi, una cifra al alza

La Ertzaintza ha contabilizado 4814 mujeres víctimas de violencia machista en Euskadi en los primeros nueve meses del año, una cifra al alza, según los datos expuestos por el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria.

El 68,6 % de esas mujeres (3304 mujeres) han sido víctima de violencia ejercida por sus parejas o exparejas, el 19,5 % han sido víctimas de violencia intrafamiliar y el 11,8 % víctimas de delitos contra la libertad sexual.

Asimismo, la Ertzaintza registró 6032 victimizaciones por violencia contra las mujeres entre enero y septiembre, ya que cada mujer puede ser víctima de más de una agresión.

El 72 % de esas victimizaciones se han producido en el ámbito de la violencia ejercida por parejas y exparejas, el 18 % corresponden a violencia intrafamiliar y el 9,8 % restante en el ámbito de delitos contra la libertad sexual.

Por territorios, en los primeros seis meses del año, Bizkaia ha registrado 3044 agresiones y 2446 mujeres víctimas de violencia, Gipuzkoa 1915 victimizaciones correspondientes a 1550 mujeres y Álava 1073 ataques y 818 afectadas.

A fecha de hoy, la Ertzaintza realiza un seguimiento a 6927 mujeres victimas de violencia y mantiene 7248 expedientes activos. Además, hoy en día, 31 mujeres cuentan con escolta.

Los datos los ha ofrecido el consejero en el pleno del Parlamento Vasco, al responder a una pregunta de la representante del PP Ainhoa Domaica, que denunciaba una conexión limitada de los sistemas de protección a las mujeres víctimas de la violencia machista, EBA (Emakumeen eta Etxekoen Babesa), del Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, y VIOGEN-2, del Ministerio del Interior.

Ambos están conectados desde noviembre del 2024, pero según el PP, de forma limitada, de manera que cuando una mujer víctima llega a Euskadi los ertzainas no pueden acceder a todo su expediente, sino solo a datos parciales, y viceversa, si una mujer vasca se traslada fuera.

Domaica ha acusado al consejero de limitar el traslado de datos por "priorizar sus fobias políticas hacia la Policía nacional por encima de la atención a las mujeres víctimas".

El consejero se ha negado a polemizar con el PP sobe este asunto, señalando que "apostamos por conectar con toda la información ambos sistemas porque detrás de cada expediente hay una mujer que necesita una respuesta eficaz, rápida y coordinada".

Zupiria ha defendido que los ertzainas que se dedican a este tema "hacen mucho y muy buen trabajo; todo es mejorable, pero se comparten los expedientes de forma automatiza e inmediata".