Siete detenidos en Bizkaia en una operación contra el tráfico de drogas

La Ertzaintza ha detenido a seis hombres y una mujer acusados de delitos contra la salud pública y blanqueo de capitales. La Ertzaintza les ha incautado cerca de 2,5 kilogramos de cocaína con más de 400 dosis de un gramo listas para su distribución; unos 200 gramos de cristal; 3 kilogramos de polen de hachís; pastillas Nexus; polvo de color rosa; balanzas, envasadoras, envoltorios y otros utensilios de preparación, fraccionamiento, acondicionamiento y distribución de sustancias estupefacientes; relojes de lujo y diferentes joyas; y unos 225.000 euros en efectivo.

La investigación se inició en mayo de este año, con la apertura de una investigación por parte de los agentes del Servicio Territorial de Investigación Criminal de Bizkaia denominada "Banatzailea" (distribuidor en euskera). Las actuaciones policiales llevadas a cabo han permitido acreditar "de forma clara" la existencia de una actividad continuada de compra, preparación, distribución y venta de droga, principalmente cocaína.

La policía autonómica ha practicado varias entradas y registros en diferentes municipios vizcaínos Se han intervenido sustancias estupefacientes, grandes cantidades de dinero y herramientas para la preparación y distribución de la droga.

A los detenidos se les imputa sendos presuntos delitos contra la salud pública en la modalidad de tráfico de sustancias estupefacientes y el resultado de las actuaciones ha sido puesto en conocimiento de la autoridad judicial , que también investiga un delito de blanqueo de capitales para determinar "el destino y la posible entrada en el circuito económico" de los beneficios supuestamente obtenidos a través de la actividad de tráfico de drogas.

Antecedentes policiales de los detenidos

Cuatro de los siete detenidos tienen antecedentes policiales. Uno de ellos, de 56 años, tiene una investigación anterior; otro hombre de 51 años suma una detención y una investigación anterior; otros dos, de 43 y 40 años, cuentan con una detención y tres investigaciones .

Los tres restantes han sido detenidos por primera vez por la Ertzaintza: dos varones de 40 y 44 años y una mujer de 36. Los seis hombres detenidos son de nacionalidad española y la mujer de origen latinoamericano, todos ellos serán puestos a disposición judicial una vez finalizadas las diligencias policiales.