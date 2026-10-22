Confirman como asesinato machista la muerte a puñaladas de una mujer en Madrid y se elevan a 43 las asesinadas en 2026
El Ministerio de Igualdad del Gobierno español ha confirmado como asesinato machista la muerte a puñaladas de una mujer en Madrid. Por lo tanto, el número de mujeres asesinadas este año en el Estado español por violencia de género ha ascendido a 43 y a 1384 desde 2003, cuando se empezaron a recabar datos.
Según ha informado el Ministerio que dirige Ana Redondo, la última víctima es una mujer de 52 años, asesinada presuntamente por su pareja el martes, 20 de octubre. La víctima no tenía hijos menores de edad y no existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor.
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha pedido a través de un mensaje en la red social X no mirar "hacia otro lado".
Este año, el mayor número de asesinatos machistas en el Estado han ocurrido en Andalucía; 12, concretamente. Le siguen la Comunidad Valenciana y la Comunidad de Madrid, con seis; Cataluña y Castilla-La Mancha, con tres; Aragón, Canarias, Cantabria y Navarra, con dos; y Asturias, Castilla y León, Extremadura, Galicia y Murcia, con uno.
En total, 31 de los 43 casos por violencia machista (72,1 %) ocurridos en 2026 no contaban con denuncia previa y en diez de ellos (23,3 %) el presunto agresor se suicidó tras cometer el crimen, según datos de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género.
Si sufres malos tratos o conoces algún caso, sigue los consejos de esta guía y/o llama a alguno de los siguientes números de teléfono gratuitos: 900 840 111 (teléfono de Euskadi), 016 (teléfono del Estado español) o 3919 (teléfono de Iparralde, operativo las 24 horas excepto los domingos y festivos de 09:00 a 18:00); no dejan rastro en la factura pero sí en el teléfono; Por lo tanto, asegúrate de borrarlo.