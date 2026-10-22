El Ministerio de Igualdad del Gobierno español ha confirmado como asesinato machista la muerte a puñaladas de una mujer en Madrid. Por lo tanto, el número de mujeres asesinadas este año en el Estado español por violencia de género ha ascendido a 43 y a 1384 desde 2003, cuando se empezaron a recabar datos.

Según ha informado el Ministerio que dirige Ana Redondo, la última víctima es una mujer de 52 años, asesinada presuntamente por su pareja el martes, 20 de octubre. La víctima no tenía hijos menores de edad y no existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha pedido a través de un mensaje en la red social X no mirar "hacia otro lado".