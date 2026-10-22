Detenida una mujer por intentar introducir hachís en la cárcel de Pamplona

La Guardia Civil ha detenido a una mujer de 21 años como presunta autora de un delito contra la salud pública, tras intentar introducir hachís en el centro penitenciario de Pamplona durante una visita. La arrestada ocultaba aproximadamente 100 gramos de hachís en el interior de su cuerpo.



Según ha informado la Benemérita, agentes del Servicio Cinológico de la Guardia Civil realizaban un control preventivo de detección de sustancias estupefacientes entre las personas que accedían al establecimiento penitenciario cuando detectaron a la mujer.



Durante el dispositivo, uno de los perros detectores de drogas marcó de forma positiva a una mujer que se encontraba en la zona de acceso, por lo que se realizaron las comprobaciones correspondientes, que permitieron localizar la sustancia estupefaciente que ocultaba.



La mujer llevaba cinco fragmentos de hachís, introducidos en un preservativo que ocultaba en el interior de su cuerpo. La sustancia intervenida arrojó un peso aproximado de 100 gramos.



Tras la intervención, los agentes detuvieron a la mujer como presunta autora de un delito contra la salud pública.