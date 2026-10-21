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Recuerdan en San Sebastián a la mujer que acabó con su vida en Baiona tras una agresión sexual
Esta tarde han realizado una concentración en San Sebastián, convocada por el movimiento feminista de la ciudad, para denunciar la muerte de la joven que acabó con su vida después de ser agredida sexualemente en Baiona y mostrar su apoyo a la familia. Las personas reunidas han denunciado la desprotección estructural que sufren las víctimas de violencia sexual.
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