Violencia machista
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Recuerdan en San Sebastián a la mujer que acabó con su vida en Baiona tras una agresión sexual

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Sexu-eraso baten ondoren Baionan bere buruaz beste egin zuen emakumea gogoratu dute Donostian

EITB

Última actualización

Esta tarde han realizado una concentración en San Sebastián, convocada por el movimiento feminista de la ciudad, para denunciar la muerte de la joven que acabó con su vida después de ser agredida sexualemente en Baiona y mostrar su apoyo a la familia. Las personas reunidas han denunciado la desprotección estructural que sufren las víctimas de violencia sexual. 

Víctimas de violencia machista Violencia machista Baiona Donostia-San Sebastián Manifestaciones Sociedad

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