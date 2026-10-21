Indarkeria matxista
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Sexu-eraso baten ondoren Baionan bere buruaz beste egin zuen emakumea gogoratu dute Donostian

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Donostiako mugimendu feministak deituta elkarretaratzea egin dute duela hilabete Baionan bortxaketa sufritu ondoren bere buruaz beste egin zuen emakume gaztearen heriotza salatzeko, bai eta  sendiari babesa adierazteko ere. Elkartu diren herritarrek, gogor salatu dute sexu indarkeriaren biktimek jasaten duten egiturazko babesgabetasuna.

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