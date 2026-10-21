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Sexu-eraso baten ondoren Baionan bere buruaz beste egin zuen emakumea gogoratu dute Donostian
Donostiako mugimendu feministak deituta elkarretaratzea egin dute duela hilabete Baionan bortxaketa sufritu ondoren bere buruaz beste egin zuen emakume gaztearen heriotza salatzeko, bai eta sendiari babesa adierazteko ere. Elkartu diren herritarrek, gogor salatu dute sexu indarkeriaren biktimek jasaten duten egiturazko babesgabetasuna.
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